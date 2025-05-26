Онлайн-шоу для старшей аудитории: «Одноклассники» запустили конкурс для блогеров

Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых авторов, которым будет предоставлена возможность реализовать собственное уникальное шоу для многомиллионной аудитории социальной сети. Помимо этого, победителей ждут денежные призы. Создание каждого шоу будет курироваться профессиональной командой при поддержке платформы OK. Победителям предоставят полный цикл производства — от разработки концепции до выпуска готового шоу, включая экспертную поддержку, продюсирование, съемки и масштабную рекламную кампанию на платформе.

К участию приглашаются авторы оригинального контента в OK, опубликовавшие не менее 12 постов за последний месяц и имеющие оформленную группу в соцсети. Для подачи заявки необходимо подготовить презентацию проекта с четким обоснованием его привлекательности для аудитории 50+ в «Одноклассниках», а также сценарный план одного эпизода и предварительный бюджет.

Новый сезон «БлогШоу» ориентирован на ключевой приоритет платформы — расширение направлений и тематик, пользующихся наибольшей популярностью у старшей аудитории. Предпочтение будет отдаваться идеям в областях, связанных со здоровьем, кулинарией, рукоделием, психологией, дачей и практическими советами. Тем не менее, заявки из других сфер также будут рассматриваться, если автор убедительно докажет их актуальность для пользователей серебряного возраста.

Важно отметить, что автор идеи сохраняет за собой исключительные права на все созданные материалы, которые будут эксклюзивно представлены на премьере в OK и сохранены в его группе.

За два предыдущих сезона «БлогШоу» стало отправной точкой для многих авторов, которые после выпуска своих шоу получили широкую известность в медиапространстве, стали экспертами на крупных мероприятиях и успешно развиваются в социальной сети.