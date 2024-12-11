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Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет на платформе Учи.ру до 23 декабря

Олимпиада «Безопасный интернет» пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 26 ноября — 23 декабря 2024 года. Она проводится в онлайн-формате для учеников 1-11 классов всех регионов Российской Федерации, сообщают организаторы.

Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие бесплатное.

Ребенок может пройти олимпиаду как в школе, так и дома. Необходима регистрация ученика на платформе либо родителем, либо учителем — непосредственно на сайте олимпиады.

Цель и особенности — олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников 1-11 классов. Соревнование помогает в игровом формате изучить правила поведения в сети через моделирование реальных ситуаций, с которыми могут сталкиваться школьники.

Также они узнают, как обезопасить себя от мошенников при использовании смартфона и компьютера.

С более подробной информацией об участии в олимпиаде можно ознакомиться по ссылке.