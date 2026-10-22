Онлайн-игра поможет детям освоить здоровое питание и осознанное отношение к еде

Запущена онлайн-игра «Детективы на кухне» для детей от 3 до 9 лет. Проект помогает в игровом формате освоить правила здорового питания и осознанного отношения к еде. Игра доступна в мобильном приложении «Пятерочка» для участников программы лояльности в разделе «Детский клуб», сообщает пресс-служба торговой сети.

Игра стала частью образовательного проекта «Школа питания». В ее основу легла одноименная аудиосказка торговой сети о здоровых пищевых привычках. Партнером инициативы выступил бренд детского питания, благодаря которому в игре появились новые уровни, карточки и призы.

Дети смогут примерить роль сыщиков: искать улики, разгадывать секреты и расследовать таинственные происшествия. На вопросы о том, откуда организм берет суперсилу, из чего состоит «тарелка чемпиона» и где спрятался необходимый для костей кальций, ответит волшебный персонаж — Морковка-детектив.

Каждый пройденный уровень становится отдельным раскрытым делом, а собранные карточки превращаются в улики. Задача игрока — собрать 60 карточек из пяти тематических блоков (сбалансированное питание, выбор и хранение продуктов, техника безопасности на кухне, секреты готовки и другие аспекты здорового образа жизни) и объединить их в «Журнал расследований». За успешное прохождение участников ждут призы: цифровые головоломки, кулинарные рецепты, стикеры для соцсетей, доступ к аудиосказке, а также специальные подарки.

Игра доступна бесплатно в мобильном приложении торговой сети до 20 января 2027 года. Для участия достаточно зарегистрироваться в программе лояльности и вступить в «Детский клуб».

Новый проект стал продолжением игры «Герои добрых дел». Забота о здоровье подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой».