ОНК: террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации пострадавшим

Участники теракта в подмосковном «Крокус сити холле» не выплатят компенсации потерпевшим даже при назначении пожизненного срока, заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости .

Он напомнил, что трудовая деятельность обязательна в любом исправительном учреждении в стране. В зависимости от региона или конкретного места производства могут отличаться. Чаще всего это швейные и мебельные цеха, а также обработка металла.

«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — пояснил Мальцев.

Осужденный также по закону должен получать зарплату не ниже регионального МРОТ. Ее размер будет зависеть от ряда факторов, включая квалификацию, возможности или наличие заказов. Правозащитник добавил, что часть средств из зарплаты заключенных удерживается на содержание и налоги.

«Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но „на выходе“ это получается скромная сумма», — указал Мальцев.

Но если фигурантов дела о теракте приговорят даже к пожизненному заключению, они не успеют выплатить весь нанесенный ущерб одной только тюремной зарплатой, резюмировал правозащитник.