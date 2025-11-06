сегодня в 08:30

Онищенко: сокращение летних каникул нельзя распространять на начальные классы

Идея сокращения летних каникул у школьников требует детальной проработки. Кроме того, эту меру нельзя распространять на младшие классы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, данное предложение нужно глубоко проанализировать. Его нужно рассматривать в совокупности с нагрузкой. Самая главная проблема — как в таком случае выплачивать зарплату учителям.

Онищенко напомнил, что во время летних каникул во многих школах идут ремонты. Это тоже надо принять во внимание, обсуждая инициативу.

Эксперт выступил против того, чтобы сокращение летних каникул затрагивало младшие классы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем. По ее словам, его можно посвятить творческим дисциплинам.

