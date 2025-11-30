Онищенко предупредил россиян о рисках поездок в теплые страны каникулы

Онищенко: не надо на каникулы ехать в теплые страны

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал соотечественникам отказаться от путешествий в экзотические страны в период зимних праздников, сообщает РИА Новости .

По его словам, 12-дневных каникул недостаточно для полноценной адаптации организма к смене климата, что увеличивает риск заболеваний.

Академик пояснил, что при поездках в теплые страны организму требуется неделя-полторы для акклиматизации, а затем столько же времени для повторной адаптации при возвращении в российский зимний климат.

Онищенко также сообщил, что наибольший всплеск заболеваемости гриппом в России традиционно фиксируется после новогодних праздников, когда отдыхающие массово возвращаются из отпусков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.