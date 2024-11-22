Онищенко подчеркнул важность школьного психолога

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что психологи — тоже учителя, и они играют ключевую роль в школах.

«Мы, медики, всю жизнь боролись с педагогами, что дети у нас перегружены. И вот психолог в школе, прежде всего, для этого нужен», — отметил эксперт в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он добавил, что психолог выступает в роли учителя. Каждый год происходят трагические события, когда ученик неожиданно начинает стрелять или приносит с собой опасные предметы. Конфликты в школах происходят регулярно. В большинстве случаев виновником этих бед является тихий, сдержанный школьник, у которого немного друзей.

Поэтому необходимость в психологах крайне высока, их следует активно мотивировать. В условиях хронического стресса и постоянных раздражителей необходимо заботиться о будущем, отметил Онищенко.

Ежегодно 22 ноября в России отмечается День психолога. На сегодняшний день нехватка школьных психологов составляет более 10 тысяч человек.