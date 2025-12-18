Онищенко: пик заболеваемости гриппом ожидается в январе–феврале

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пик заболеваемости гриппом на территории России ожидается в январе–феврале 2026 года, сообщает РИА Новости .

«После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост (заболеваемости — ред.) придется у нас уже на январь, февраль», — отметил он.

Ранее Главный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная.

По ее словам, в медицинских учреждениях Московской области развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.

