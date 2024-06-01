Онищенко назвал главную проблему России, касающуюся детей

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что в России рождение детей уже не является приоритетом. По его мнению, именно низкая рождаемость является главной проблемой страны, сообщает NEWS.ru .

Онищенко полагает, что в РФ коэффициент рождаемости на одну женщину к 2030 году составит 1,6, что «даже не расширенное воспроизводство». Врач пояснил, что простое производство — это когда рождается двое детей, а при расширенном на свет появляются трое и более детей.

«Дети перестали быть приоритетом, а значит, мы им грозим, мы воспитали поколение, которое считает рождение детей чуть ли не пережитком прошлого, хотя это главное, ради чего Создатель пустил нас на эту землю», — утверждает Онищенко.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявляла, что в России сложилась такая ситуация с демографией, какой не было никогда до этого. Тем не менее, власти знают о путях решения проблемы низкой рождаемости, заверяла законодатель.