Они вернулись: в Британии обнаружили бобра впервые за 400 лет

Дикого бобра нашли в Британии впервые за 400 лет

На территории Великобритании впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра, его нашли в Уэльсе, сообщает «РБК. Новости. Главное» .

Бобры исчезли из страны около 400 лет назад. Это произошло после того, как на них разрешили массовую охоту.

В последние 20 лет популяция этих животных в британской природе восстанавливается.

«Я видел невероятную дикую природу в Уэльсе, удивительные вещи, но этот момент стоит на первом месте, не просто среди лучших, а среди самых-самых лучших», — отметил натуралист Иоло Уильямс.

Как пишет «Би-би-си», последними, кто до натуралиста видел диких бобров в Уэльсе, были валлийские принцы, но они охотились на животных.