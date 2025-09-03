Онегин пил крепкий кофе без сахара: как Петербург стал кофейной столицей России

Санкт-Петербург завоевал статус кофейной столицы России благодаря особой культуре потребления этого напитка. Историк Юрий Лотман указывал, что хотя изначально, в XVIII веке, кофе был привилегией элиты, уже к XIX столетию он стал популярным напитком для уединенных размышлений. Это хорошо иллюстрирует пример пушкинского героя Евгения Онегина, который предпочитал пить крепкий кофе без сахара, пишет «Бриф24» .

В настоящее время традиция превратилась в настоящий ритуал, объединяющий как современных бариста, так и обычных жителей города. Именно эта уникальная кофейная культура отличает Петербург от других российских городов.

В Санкт-Петербурге наблюдается возвращение к элегантному и сдержанному стилю потребления кофе. Как отметил создатель specialty-кофейни Pitcher Андрей Жуков, за последнее десятилетие город совершил значительный прорыв в развитии кофейной культуры, обогнав многие города страны.

Рынок кофе в Северной столице представлен разнообразными заведениями — от крупных сетей до небольших авторских кофеен, делающих акцент на высоком качестве продукта. Особую популярность приобретает новое направление — спешелти-кофе, отражающее растущий интерес петербуржцев к изысканным кофейным напиткам.

Начиная с 2013 года, в Петербурге наблюдается рост числа кофеен, специализирующихся на высококачественном кофе категории «спешелти». Это движение было вдохновлено скандинавской традицией «фрика» — короткими перерывами на кофе с выпечкой. Такие заведения отличаются простым дизайном и предлагают напитки с богатыми ароматами фруктов, орехов и специй.

По словам Жукова, успех кофейни определяется не только качеством продукта, но и грамотной презентацией, продуманным брендингом и профессионализмом сотрудников.

Несмотря на существующие вызовы, кофейный сектор Петербурга продолжает расти, что укрепляет репутацию города как ведущего кофейного центра в России.