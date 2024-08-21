Она моложе на 60 лет: Зацепин рассказал о новой возлюбленной

Не так давно рядом с одиноким маэстро, автором музыки к кинохитам «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» Александром Зацепиным появилась молодая женщина — 38-летняя брюнетка Муза Ли. Легендарному композитору же в следующем году исполнится 99 лет, сообщает kp.ru .

Новая возлюбленная Зацепина повсюду сопровождает его. Она — кореянка, родившаяся в Ташкенте. Избранница мэтра работает руководителем и режиссером-постановщиком в театрально-музыкальном коллективе Muzico.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — поделился композитор.

Пара живет вместе в московской квартире Зацепина. Маэстро поделился с друзьями, что наконец-то не чувствует себя одиноким. По словам приятелей композитора, после встречи с Музой он буквально расцвел и обрел настоящее счастье.

Официально композитор был женат четыре раза. В первый раз он женился на актрисе Ревмире Соколовой, но после заключения брака Зацепин узнал, что его супруга ждет ребенка от другого мужчины. Она родила дочь, которую композитор усыновил, но год спустя девочка скончалась от врожденной патологии. Пара продолжила совместную жизнь еще несколько лет, но в 1954 году развелась. Не помогло сохранить семью даже рождение сына Жени. Он умер в возрасте 24 лет от рассеянного склероза.

Второй брак был с пианисткой Светланой Третьяковой, у них есть дочь Елена. Супруги прожили в браке 28 лет. В 47 лет жена Зацепина умерла от аневризмы аорты.

В третий раз музыкант связал свою жизнь с французской художницей Женевьевой Прешак. Этот брак был по расчету: Зацепину было необходимо французское гражданство для трудоустройства на Западе. Спустя четыре года их совместная жизнь подошла к концу, композитор вернулся в Москву.

Его последняя жена, пианистка Светлана Морозовская, с которой они прожили более 20 лет, умерла от рака в 2014 году.