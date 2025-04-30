В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО рассказывает об усыновленном мальчике Петре Лидове, который в будущем стал известным военным корреспондентом, поведавшим миру о подвиге комсомолки Зои Космодемьянской.

Мальчик рос в приюте, пока в подростковом возрасте его не усыновила семья ученых. Уже в 14 лет он начал путь журналиста. Войну Лидов встретил в Минске.

Его первый материал был опубликован в газете «Правда» в 1941 году. Особенно запомнился читателям его очерк под названием «Таня», в котором он рассказал о подвиге Космодемьянской.

Лидов войну не пережил. Он погиб в 1944 году во время бомбежки под Полтавой.

Полностью прочитать про Лидова можно на сайте спецпроекта.

Проект «Герои-военкоры» посвящен доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам, которые трудились во время Великой Отечественной войны, и их преемниках, работающих сегодня. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.