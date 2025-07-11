«Он был всем и для всех»: дочери Старовойта простились с отцом

Две дочки бывшего министра транспорта России Романа Старовойта попрощались с отцом на похоронах на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Девушки произнесли трогательные последние слова, сообщает Ura .

Одна дочь заявила, что всех успехов добилась благодаря отцу. Ей стало жалко, что папа не увидит окончания ей университета и начала докторской карьеры.

«Он был всем и для всех», — сказала ее сестра.

Старовойт, по словам дочки, был уникальным человеком. Близкие плакали у гроба бывшего министра.

Дата смерти Старовойта на могильном кресте — 7 июля. На похоронах присутствовали губернаторы Ленобласти, Санкт-Петербурга, депутаты Госдумы, семья. Глава ДНР Денис Пушилин отправил венок.

Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Утром в тот же день его сняли с должности министра транспорта РФ.

Одна из возможных причин — уголовное дело о растрате и мошенничестве, по которому мужчину могли посадить в колонию на срок до 20 лет. Он мог быть причастен к нарушениям при строительстве фортификаций в Курской области, губернатором которой был.