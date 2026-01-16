ОМВД Можайского округа подвел итоги работы за 2025 год и наметил новые задачи

ОМВД России «Можайский» 15 января провел расширенное совещание по итогам деятельности за 2025 год и определил приоритеты на следующий период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделе МВД России «Можайский» 15 января прошло расширенное совещание, посвященное итогам работы за 2025 год и планам на будущее. В обсуждении приняли участие заместитель главы округа Мария Азаренкова, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, начальник управления мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Московской области Александр Ковылов, начальник ОМВД Юрий Воронин и городской прокурор Даниил Гаврилов.

Совещание началось с вручения ведомственных наград, благодарственных писем и почетных грамот сотрудникам, отличившимся в службе.

С основным докладом выступила начальник штаба ОМВД Оксана Соловьева. Она сообщила о снижении числа правонарушений на 26% и отметила эффективность профилактических мероприятий, таких как «Нелегал» и «Чистое поколение».

Участники совещания подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия между администрацией, правоохранительными органами и общественностью для повышения безопасности жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.