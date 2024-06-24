Омбудсмен Подмосковья встретилась с бойцами СВО и их семьями в Наро-Фоминске

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с участниками спецоперации и членами их семей в Наро-Фоминске. В мероприятии также приняли участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и директор благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«На нашей встрече были: участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация, — сказала Ирина Фаевская. — Хочу отметить, что никто не падает духом, все большие молодцы и готовы дальше работать над разрешением своих проблем. Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь».

На встрече были затронуты разные вопросы: жилищные проблемы, меры социальной поддержки, детский отдых, генетическая экспертиза и другие.

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Московской области всегда готов прийти на помощь героям СВО и их семьям. Каждый вопрос, прозвучавший сегодня, будет тщательно проработан совместно с профильными ведомствами. Наша общая задача — обеспечить всестороннюю поддержку и заботу тем, кто защищал и продолжает защищать интересы нашей Родины», — сказала Ольга Ермакова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.