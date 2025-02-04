Омбудсмен Подмосковья провела личный прием жителей

Фото - © Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием граждан. Жители обратились с вопросами, связанными с получением бесплатной юридической помощи, жилищными и другими, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

«Каждого заявителя внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам, — отметила Ирина Фаевская. — Для вопросов, требующих более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения».

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedback или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.