Омбудсмен Подмосковья приняла участие во Всероссийском координационном совете

Фото - © Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

сегодня в 15:25

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Мероприятие было посвящено защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

В заседании приняли участие омбудсмены всех субъектов Российской Федерации, депутаты, сенаторы, представители Минобороны, Минздрава, Генеральной прокуратуры, ФСИН, РККК, ученые и эксперты.

Обращаясь к участникам мероприятия, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что согласно результатам социологических исследований, для граждан вопросы охраны здоровья стоят на первом месте. Государство уделяет большое внимание этой сфере: проводятся ремонты медицинских учреждений, наблюдается снижение смертности от инфаркта миокарда и детской смертности.

По словам уполномоченного, ежегодно в ее адрес поступает порядка 3,7 тыс. жалоб на нарушения прав граждан в сфере здравоохранения.

«На координационном совете обсуждались ключевые вопросы медицинской помощи и охраны здоровья. Темы основополагающие и затрагивают каждого гражданина нашей страны, включая жителей Московской области. Особое внимание было уделено вопросам поддержки здоровья участников специальной военной операции», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.