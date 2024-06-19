Омбудсмен Подмосковья приняла участие в заседании координационого совета

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, входящих в ЦФО РФ, обратила внимание на проблемы прав собственников частных газопроводов при реализации программы социальной газификации в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

В настоящее время подано 418 исковых заявлений к правообладателям объектов газораспределения о нечинении препятствия в газификации. Из них 273 — к юридическим лицам, 145 — к физическим лицам. Из всех рассмотренных судебных дел 100% решений принято не в пользу граждан, в связи с пробелами в федеральном законодательстве, влекущими неопределенность правоприменительной практики в отношении собственников частных газопроводов.

«Ко мне по данным проблемам поступают обращения жителей Подмосковья с просьбой помочь защитить их право собственности. В отличие от юридических лиц, чья обязанность не препятствовать подключению новых потребителей газа закреплена в статье 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», нормативное регулирование в отношении физических лиц не так однозначно», — отметила Фаевская.

Она отметила, что необходимо устранить в федеральном законодательстве пробелы, влекущие неопределенность правоприменительной практики в отношении собственников частных газопроводов, а также предусмотреть для них право выбора — оставить имущество в собственности или передать его публичному собственнику по правилам выкупа недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.