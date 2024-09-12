Омбудсмен Подмосковья посетила центр реабилитации детей в округе Люберцы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила центр медицинской и социальной реабилитации детей в городском округе Люберцы. Сюда приехали почти сто детей с сопровождающими из Курской области, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Сейчас здесь проживают дети разного возраста из Курской области, которые приехали вместе с сопровождающими. Я пообщалась и со взрослыми, и с детьми, все довольны условиями проживания. По словам главного врача Центра Лиры Овезовой, в гуманитарной помощи в настоящее время нет необходимости, — сказала Ирина Фаевская. — Но мы всегда на связи, и в случае возникновения любых вопросов у людей, готовы подключиться и помочь».

В Подмосковье работает горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: +7 (800) 550-50-30. Операторы помогут сориентироваться в ситуации, расскажут, как получить единовременную выплату, помогут найти близких, а также получить психологическую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. Силами «Мострансавто», а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.