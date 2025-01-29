Омбудсмен Подмосковья помогла женщине восстановить право на образование ее дочери

На одной из встреч с членами семей участников специальной военной операции к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратилась женщина. Она попросила о помощи в обеспечении права своей дочери на поступление в ВУЗ на льготных условиях, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Заявительнице для полного пакета документов не доставало справки установленного образца для поступления на обучение на льготных условиях. Сложность заключалась в том, что ее супруг зарегистрирован на территории Луганской Народной Республики, — сказала Ирина Фаевская. — Для того чтобы помочь заявительнице, я обратилась к своей коллеге — Уполномоченному по правам человека в Луганской Народной Республике Анне Борисовне Сороке. В ближайшее время заявительница получила необходимый документ».

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.