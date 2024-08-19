Омбудсмен Подмосковья помог бизнесмену возбудить исполнительное производство

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:26

Гендиректор коммерческой организации из города Екатеринбург обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу с жалобой на бездействие сотрудников службы судебных приставов по городскому округу Балашиха в возбуждении исполнительного производства по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В марте 2023 года Арбитражный суд Московской области выдал судебный приказ о взыскании в пользу заявителя задолженности с коммерческой организации, зарегистрированной в городе Балашиха Московской области.

После чего заявитель направил в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства.

В установленное законом время исполнительное производство возбуждено не было. На неоднократные жалобы, направленные в службу, а также учитывая принятое Арбитражным судом Московской области решение о признании бездействия судебного пристава незаконным и обязании устранить нарушение, результатов не дали.

Не добившись от судебных приставов служебных обязанностей, генеральный директор коммерческой организации обратился к уполномоченному.

Уполномоченным было принято решение о направлении обращения в прокуратуру Московской области.

Прокуратурой по результатам проведенной проверки руководителю ГУ ФССП России по Московской области внесено представление об устранении нарушений законодательства.

В результате принятых мер исполнительное производство было возбуждено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.