Омбудсмен Подмосковья организовала квест для детей участников СВО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская организовала для детей участников специальной военной операции квест на правовую тематику. Мероприятие состоялось в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека Подмосковья.

«В увлекательном квесте, посвященном правам человека, приняли участие 200 детей. Набрать как можно больше баллов, решая головоломки и другие задача квеста — основная цель участников. Все задания были построены так, чтобы дети узнали и запомнили основополагающие права человека, и, конечно, научились работать в команде. У всех участников прекрасные результаты, все большие молодцы», — сказала Ирина Фаевская.

Квест помогали проводить члены молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области.

Церемонию награждения провела председатель молодежного совета Светлана Погосян. Из 20 команд, которые участвовали в квесте, первое место заняли 5 команд: «Права и свободы», «Знатоки», «Имеем право», «Полдник», «Легенды». Ребята из команды «Права и свободы» набрали наибольшее количество баллов — 99.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.