Омбудсмен Подмосковья оказала содействие в оформлении инвалидности матери заявительницы

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратилась заявительница в интересах своей маломобильной 82-летней матери, которая проживает в пункте временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Заявительница попросила о содействии в получении слуховых аппаратов для ее мамы, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«По заключению врачебной комиссии Клинской больницы пенсионерка нуждается в бинауральном слухопротезировании, что подразумевает необходимость использования слуховых аппаратов для обоих ушей.Чтобы оперативно помочь улучшить качество жизни матери нашей заявительницы, я обратилась в региональные министерства социального развития, здравоохранения и Главное бюро медико-социальной экспертизы. Мама нашей заявительницы прошла медико-социальную экспертизу, в результате которой была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь пенсионерка может получить слуховые аппараты бесплатно, для этого необходимо обратиться в Социальный фонд России», — сказала Ирина Фаевская.

Если права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо «Почтой России» по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.