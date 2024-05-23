Омбудсмен Подмосковья обсудила вопросы защиты прав жителей сельских местностей

Для обсуждения вопросов по защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей собрались омбудсмены из разных регионов России. Заседание прошло под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

«Вопросы, которые мы сегодня обсуждали с коллегами, актуальны не только для Дагестана, почти треть населения республики проживает в селах, но и для всех жителей сельской местности нашей страны. Жителей волнуют вопросы образования, здравоохранения, транспортной доступности и многие другие, — сказала Ирина Фаевская. — Также особое внимание было уделено вопросам по оказанию помощи семьям участников СВО. Мы должны понимать, что забот и бытовых проблем в сельской местности больше. Я и мои сотрудники аппарата регулярно встречаемся с нашими военнослужащими, которые проходят лечение, чтобы узнать какие вопросы их волнуют и оказать посильную помощь им и их близким».

В рамках работы заседания уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации поделились опытом работы по защите прав жителей сельских местностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.