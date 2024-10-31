Омбудсмен Подмосковья обсудила актуальные вопросы в сфере соцобслуживания

В Госдуме федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о правах россиян в сфере соцобслуживания. По ее словам, государственный приоритет и стратегическая национальная цель — это внимательное отношение к пожилым и инвалидам, сбережение народа. Особый акцент был сделан и на поддержке военнослужащих-участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

Тематический Доклад рассмотрен четырьмя комитетами Госдумы — по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по охране здоровья и Комитетом по контролю.

В обсуждении актуальных вопросов защиты прав граждан в сфере социального обслуживания приняла участие омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с другими региональными омбудсменами, представителями органов власти и общественных организаций.

«В Подмосковье ведется планомерная работа, чтобы жители получали качественные социальные услуги, — отметила Ирина Фаевская. — Сегодня в области социальные услуги предоставляют почти 100 организаций. Это Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий „Ясенки“, и добрые дома, и пансионаты, и семейные центры, комплексные центры социального обслуживания, а также частные профильные учреждения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.