Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками специальной военной операции в одном из филиалов Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Мы приезжаем к нашим военнослужащим, чтобы узнать, какие вопросы их волнуют, каким образом мы можем помочь им лично и их семьям. В этот раз обращения в основном касались положенных военнослужащим выплат и оформления удостоверения ветерана боевых действий, наград», — отметила Ирина Фаевская.

На встрече были жители Московской области и других регионов России. По словам омбудсмена, связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны хорошо налажена, поэтому к ней могут обратиться даже если актуальный вопрос возник не на территории Подмосковья.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.