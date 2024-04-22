Омбудсмен Подмосковья и Комитет семей воинов договорились о сотрудничестве

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о дальнейшей совместной работе по вопросам помощи участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

«Я и мои сотрудники регулярно проводим встречи с нашими военнослужащими, которые сейчас находятся на лечении в военных госпиталях. Основные вопросы, которые звучат на встречах, связаны с мерами социальной поддержки, выплатами и, конечно, наши ребята волнуются за своих близких. Ведь у кого-то пожилые родители, которым нужна медицинская помощь, кому-то нужна помощь в трудоустройстве супруги и многое другое, — отметила Ирина Фаевская. — Сегодня на встрече мы с Мариной Анатольевной обсудили вопросы социальной поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей и дальнейшую совместную работу».

В рамках соглашения предусмотрен обмен информацией о нарушениях прав граждан, оказание помощи и поддержки военнослужащим и ветеранам боевых действий и членам их семей, правовое просвещение участников специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

