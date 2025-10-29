Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с председателем Мособлсуда

29 октября омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и председатель Мособлсуда Алексей Харламов провели рабочую встречу, на которой обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся обеспечения прав лиц, находящихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

В ходе обсуждения они акцентировали внимание на необходимости улучшения условий содержания заключенных, доставленных для участия в судебных заседаниях.

«В результате встречи мы договорились о разработке совместных инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами лиц, находящихся под стражей. Благодарю Алексея Сергеевича за понимание, поддержку и плодотворное сотрудничество», — отметила Фаевская.

Если ваши права нарушены, вы можете записаться на личный прием к Уполномоченному, направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.