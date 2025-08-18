Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с бойцами СВО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал № 8 федерального государственного бюджетного учреждения «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации, где проходят лечение участники специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Омбудсмен Подмосковья совместно с заместителем военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком и руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой провели встречу с бойцами.

«На встрече рассказала ребятам о мерах социальной поддержки для них и для членов их семей, о том, какие льготы им предоставляются в разных сферах жизни, какую помощь они могут получить на всех этапах реабилитации и адаптации, как и по каким вопросам могут ко мне обратиться. Важно, чтобы каждый участник специальной военной операции и его семья знали, что они не одиноки. Совместно с коллегами приняли в письменном виде заявления от бойцов по волнующим их вопросам, будем рассматривать обращения», — сказала Фаевская.

С информацией о льготах для участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Московской области, можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по ссылке.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.