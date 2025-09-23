Омбудсмен Подмосковья Фаевская участвует во Всероссийском совете уполномоченных

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская участвует во Всероссийском координационном совете уполномоченных. Мероприятие проходит в Москве и посвящено защите прав человека в местах принудительного содержания, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«За последние 2,5 года их (жалоб от лиц, находящихся в местах лишения свободы) поступило в наш адрес более 74 тысяч. Большая часть касается ситуации в учреждениях УИС: обеспечение права на охрану здоровья и медпомощь, условия содержания, перевод в учреждение ближе к месту жительства родственников, освобождение от отбывания наказания по болезни и по УДО», — сказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем выступлении.

Федеральный омбудсмен отметила, что доля обращений в свой адрес от граждан, находящихся в местах лишения свободы, традиционно занимает 2 место.

«Защита прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, актуальная тема для обсуждения. В этой сфере существуют проблемы, которые необходимо решать. Каждый человек, независимо от своего прошлого, имеет право на справедливость, уважение и основные права, которые должны оставаться неприкосновенными. Жалобы, поступающие ко мне по этим вопросам, всегда находятся под моим личным контролем. Совместно с общественниками или самостоятельно мы регулярно выезжаем в пенитенциарные учреждения для проверки условий содержания людей, которые там находятся», — отметила Ирина Фаевская.

