Омбудсмен Подмосковья Фаевская участвует в совете уполномоченных в Дагестане

22 мая в Республике Дагестан состоится Всероссийский координационный совет уполномоченных, в котором примет участие омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Совет посвящен вопросам защиты прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

В преддверии заседания участники мероприятия посетили села Дагестана — Зеленоморск и Дружбу — для проведения мониторинга по соблюдению прав граждан.

«Сегодня мы с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района. Здесь учатся более 300 ребят. В ближайшем будущем ученики переедут в новое здание школы, которое строится в рамках нацпроекта «Образование». Также мы посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. Амбулатория хорошо оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие», — сказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.