Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учащихся и учителей с Днем знаний

«Сегодня праздник, который объединяет всех — и учителей, и учеников, и родителей. Это день, когда мы вместе отмечаем начало нового учебного года. Отдельное спасибо нашим учителям! Вы — настоящие волшебники, которые ведут детей по жизни, помогают им раскрыть свои таланты и стать настоящими личностями. Вы прививаете любовь к Родине, учите ответственности и трудолюбию. Желаю вам успехов в вашей важной работе, крепкого здоровья и всех благ, — сказала Ирина Фаевская. — А нашим юным ученикам желаю упорства, терпения, отличных оценок и незабываемых школьных дней в новом учебном году».

День знаний — это не просто начало учебного года, это символ нового этапа в жизни каждого школьника, студента, учителя. Это день, когда звучит звонок, который открывает двери в мир знаний, новых возможностей и ярких впечатлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.