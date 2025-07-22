Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совершила рабочую поездку в ПВР, расположенный на базе королевского детского оздоровительного центра «Родник». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Здесь временно проживают жители Курской области, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Во время визита омбудсмен ознакомилась с условиями проживания, а также встретилась с жителями, чтобы узнать, какие у них сейчас потребности и нужна ли им какая-то помощь.

«Условия проживания очень хорошие, люди довольны. Нам также важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными и поддержанными, поэтому мы регулярно посещаем пункты временного размещения в Подмосковье, чтобы знать кому какая помощь необходима. Сегодня ко мне обратились две женщины с просьбой помочь решить вопросы по поводу получения пенсии. Все обращения взяли в работу, конечно, мы постараемся им помочь», — сказала Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.

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