Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в ХМАО

В рамках работы межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская в составе делегации участников посетила филиал Фонда «Защитники Отечества» в ХМАО-Югре. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Здесь созданы очень комфортные условия для посетителей. Есть комнаты отдыха, кабинеты врачей, библиотека и тренажерный зал. Нам также рассказали о проводимой здесь работе по социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, оказанию помощи в трудоустройстве, в получении медицинского лечения», — сказала Ирина Фаевская.

Филиал Фонда оказывает содействие в получении всех необходимых мер социальной поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, обеспечение лекарствами, психологическую помощь, предоставление технических средств для реабилитации и санаторно-курортное лечение.

На социальном сопровождении здесь 3 тыс. семей участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.