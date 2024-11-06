Омбудсмен Петербурга Агапитова: 10-12% обращений приходят из тюрем

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила, что ее команда делает все возможное для помощи людям в исправительных учреждениях: 10-12% обращений в год поступает из мест лишения свободы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Если речь идет об обращениях, касающихся здоровья, хронических заболеваний, несвоевременного оказания медицинской помощи, то тут мы можем вмешаться, помочь», — сказала Агапитова.

По ее словам, всего 50% обращений соответствуют действительности, но общественники делают все возможное для помощи заключенным. При этом из мужского СИЗО нет столько жалоб на содержание, как в других регионах, но большая поддержка требуется в женском отделении и в отсеке «Мать и дитя», где находятся дети до 3 лет с матерями.

Команда Светланы Агапитовой активно взаимодействуют с ФСИН: в управлении работает помощник руководителя, которая активно выезжает в учреждения и оказывает помощь и содействие. Всего в Петербурге 4 колонии, 3 СИЗО и 2 исправительных центра, также уточнила омбудсмен.