Омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО в Краснознаменске

Уполномоченная по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Марина Подвойская встретились с участниками специальной военной операции в филиале № 4 Центрального военного клинического госпиталя в Краснознаменске. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Мы поговорили с военнослужащими, которые сейчас проходят лечение в госпитале, узнали о существующих сложностях у них и у их семей. Больше всего было вопросов, касающихся выплат денежного довольствия, мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, порядке выплат за ранение. Обязательно сделаем все возможное, чтобы их решить», — сказала Фаевская.

Омбудсмен Подмосковья регулярно проводит такие встречи с участниками специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.