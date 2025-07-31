Омбудсмен Фаевская провела лекцию по правовому просвещению в лагере «Литвиново»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе, где отдыхают дети участников СВО. Омбудсмен провела детям лекцию об их правах и обязанностях, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Наша лекция прошла в интерактивной форме, ребята не только слушали, но и активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы. Очень важно обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и эмоциональный интеллект», — отметила Ирина Фаевская.

В этом году в лагере запланировано шесть тематических смен, каждая из которых продлится 14 дней: театральная, патриотическая, краеведческая, спортивная, космическая и творческая.

Для детей организованы разнообразные кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, а также занятия плаванием, теннисом и футболом. Ребята играют в боулинг и мини-гольф. В их распоряжении спортивно-развлекательный комплекс, бассейны, библиотека и многое другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.