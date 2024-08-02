Омбудсмен Фаевская наградила руководителя благофонда «Линия Сердца»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вручила почетные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина президенту благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентине Шумиловой и руководителю управления контроля и координации деятельности ПАО Сбербанк, попечителю благотворительного фонда «Линия Сердца» Татьяне Евдиной. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Валентине Александровне и Татьяне Владимировне за ту поддержку, которую они оказывают тем, кто в ней нуждается. Уверена, что наши совместные с Фондом посещения военнослужащих — участников специальной военной операции, находящихся на лечении в госпиталях Минобороны РФ, и граждан, проживающих в пунктах временного размещения, помогают людям не падать духом. В марте этого года мы заключили Соглашение о взаимодействии с Фондом, так что наше сотрудничество будет продолжено», — отметила Фаевская.

Благотворительный фонд «Линия Сердца» оказывает помощь и поддержку участникам специальной военной операции, членам их семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, многодетным семьям, малоимущим семьям, и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, пожилым людям и больным в тяжелой жизненной ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.