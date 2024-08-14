Олимпийские чемпионы подарили ноутбуки химкинской школе для особенных детей

Ноутбуки были подарены на средства, собранные благотворительным фондом «Вместе - Легко". Он был создан Александром Легковым, а Вероника Степанова занимается поиском спонсоров для него.

Химкинская «Школа равных возможностей» — первый образовательный комплекс городского округа, где дети с ограниченными возможностями здоровья получают основное общее образование. На сегодняшний день здесь обучаются более 100 учеников.

«Я хорошо помню свой первый опыт использования компьютера. Помню, как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Чувствовала я себя тогда очень взрослой. Я надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры для того, чтобы узнавать много нового, полезного, и надеюсь, что их процесс обучения будет таким же познавательным и интересным погружением в новый мир», — поделилась Вероника Степанова.

С директором школы Аидой Ойцевой Александр Легков познакомился во время работы над выставкой проекта «РАСти!», направленного на помощь детям с расстройством аутистического спектра. Частью экспозиции стали фотографии учащихся «Школы равных возможностей».

«Мы работаем по всем городам, везде есть какие-то определенные запросы, и мы понимаем, что их нужно выполнять. Наши спортсмены — самые лучшие. Они видят, что требуется помощь, включаются и помогают. Они понимают, что нужно не только брать, но и отдавать. Я рад, что вместе мы делаем очень хорошее и доброе дело», — рассказал Александр Легков.

Директор школы провела для гостей экскурсию по учебному заведению. Олимпийские чемпионы осмотрели учебные кабинеты и места для занятий прикладными навыками. В кабинетах труда дети учатся работать с деревом и шить одежду, а в небольшой теплице на территории школы они узнают, как правильно ухаживать за растениями.

Спортсмены надеются, что своим примером они вдохновят других делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

«Вместе с фондом Александра мы с удовольствием участвуем в разных проектах, желающих много. Мы стараемся по возможности помочь каждому. Я, как профессиональный спортсмен, не имею права думать только о медалях и результатах. Как лидер мнений молодежи, я должна использовать свою известность и свои возможности для того, чтобы своим примером показывать, как важно и нужно помогать, общаться с детишками, своим примером вдохновлять других людей, делать этот мир чуть лучше», — добавила Вероника Степанова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.