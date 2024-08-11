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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет

Скончалась Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина, ей было 93 года, сообщается в аккаунте во «ВКонтакте» комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и друзьям спортсменки.

«В историю она вошла как одна из первых олимпийских чемпионок нашей страны. Триумфом стала ее победа на Олимпийских играх 1952 года в толкании ядра», — отметил Беглов.

Он напомнил, что Зыбина в детстве пережила блокаду, ее наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Галина Зыбина родилась 22 января 1931 года. Легкой атлетикой увлеклась после ВОВ. Является многократным призером Олимпийских игр, чемпионатов СССР, Европы и мира в метании копья и толкании ядра.

Участвовала в Олимпиадах Хельсинки-1952 (золото), Мельбурн-1956 (серебро), Рим-1960, Токио-1964 (бронза).