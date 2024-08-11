Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет
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Скончалась Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина, ей было 93 года, сообщается в аккаунте во «ВКонтакте» комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.
Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и друзьям спортсменки.
«В историю она вошла как одна из первых олимпийских чемпионок нашей страны. Триумфом стала ее победа на Олимпийских играх 1952 года в толкании ядра», — отметил Беглов.
Он напомнил, что Зыбина в детстве пережила блокаду, ее наградили медалью «За оборону Ленинграда».
Галина Зыбина родилась 22 января 1931 года. Легкой атлетикой увлеклась после ВОВ. Является многократным призером Олимпийских игр, чемпионатов СССР, Европы и мира в метании копья и толкании ядра.
Участвовала в Олимпиадах Хельсинки-1952 (золото), Мельбурн-1956 (серебро), Рим-1960, Токио-1964 (бронза).