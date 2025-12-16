Олимпийская чемпионка Любовь Галкина провела встречу со студентами РГГУ в Домодедово

Олимпийская чемпионка по стрельбе Любовь Галкина встретилась со студентами филиала Российского государственного гуманитарного университета в Домодедово, чтобы поделиться опытом и рассказать о важности самодисциплины и внутренней мотивации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В филиале Российского государственного гуманитарного университета в Домодедово прошла встреча студентов с олимпийской чемпионкой по стрельбе Любовью Галкиной. Спортсменка рассказала о своем пути и отметила, что главные трудности — это преодоление собственных страхов и сомнений.

Галкина подчеркнула, что успех в спорте зависит не только от таланта, но и от ежедневной работы над собой, терпения и дисциплины. По ее словам, важно уметь справляться с волнением и сохранять фокус даже в самых напряженных ситуациях.

Встреча вызвала большой интерес у студентов разных факультетов. Исполняющий обязанности директора филиала Евгений Сафонов отметил, что такие примеры формируют у молодежи правильные жизненные ориентиры. Особое значение встрече придает тот факт, что Галкина является выпускницей РГГУ.

Студенты признались, что общение с олимпийской чемпионкой стало для них уроком мотивации и самодисциплины. Главный вывод встречи — победа начинается с умения управлять собой и не сдаваться перед трудностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.