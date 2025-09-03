Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Соглашение направлено на расширение возможностей участия иностранных студентов в различных мероприятиях — форумах, конгрессах, премиях — и их интеграцию в профессиональное сообщество России.

«Олимпиада „Я — профессионал“ стала пространством развития для талантливых иностранных студентов, заинтересованных в получении образования и профессионального опыта в России. Мы видим, что Россия все чаще становится точкой притяжения для молодых людей со всего мира — от стран СНГ и Европы до США и Африки. В прошлом сезоне более 5,5 тысячи студентов из 35 государств приняли участие в олимпиаде и 74 из них стали дипломантами. Соглашение с Фондом Росконгресс открывает новые горизонты в работе с иностранными участниками: оно позволит создать дополнительные возможности для профессионального роста и укрепления связей с российским академическим и деловым сообществом. Даже возвращаясь на родину, участники сохраняют теплое отношение к России как к стране, открывшей им новые горизонты», — подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Наибольшую активность по итогам VIII сезона проявили студенты из Казахстана (127 финалистов), Узбекистана (53), Белоруссии (42), Киргизии (21) и Вьетнама (11). 74 иностранных студента стали дипломантами, из них 11 удостоены медалей: 2 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Наиболее популярными направлениями среди иностранцев стали «Лечебное дело и педиатрия», «Математика», «Программная инженерия» и «Ядерные физика и технологии».

«Международные мероприятия Фонда Росконгресс ежегодно собирают тысячи участников со всего мира. Это платформа для развития и продвижения международного взаимодействия в экономике, науке, развития деловых и дипломатических контактов. Главной движущей силой партнерства России с другими странами были и остаются люди — профессионалы в самых разных областях. Сотрудничество с олимпиадой „Я — профессионал“ будет направлено на формирование благоприятных условий для профессионального роста участников, позволит создавать новые возможности трудоустройства для участников и победителей олимпиады. Все это формирует сообщество людей, открытых к сотрудничеству, нацеленных на эффективное развитие и взаимодействие с нашей страной, реализацию совместных проектов и укрепление дружбы», — подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.