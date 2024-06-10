Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о регулировании ИИ и его внедрении в страховании

Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на пленарной дискуссии «Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ» на полях ПМЭФ рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании. Об этом сообщила пресс-служба страховщика.

Регулирование применения искусственного интеллекта стоит рассматривать не только как ограничения, сформированные регулятором, но и как возможности, которые имеются для развития и внедрения новых технологий во все ключевые процессы страхового бизнеса. И прежде всего усилия требуется направить в сторону снятия барьеров в части оборота данных.

Внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В тоже время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT –различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов.

Не менее важно перевести взаимодействие страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат. В этой части ведется большая работа — Федеральной налоговой службой были разработаны стандарты основных отчетных документов, на площадке ассоциации Финтех в 2024 году при участии Страхового Дома ВСК реализуется пилотный проект между страховыми компаниями и медицинскими организациями по цифровому взаимодействию.

«Процесс отладки регулирования искусственного интеллекта — это консенсус между законодателями и рынком. Если есть ограничения, значит могут быть и возможности для развития. Например, часть рисков могут быть не отрегулированы, но застрахованы. При этом необходимо снимать нормативные барьеры в части обращения цифровых данных, совместными с регулятором усилиями строить доверенную среду, в которой можно реализовать потенциал ИИ для повышения операционной эффективности и создания сервисов нового поколения. И одно из приоритетных направлений применения ИИ как раз страховая медицина, в рамках которой можно добиться превентивного снижения тяжелых состояний и госпитализаций», — отметила Ольга Сорокина.