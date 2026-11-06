Ольга Гончарова расскажет о криптоиндустрии в МГИМО-Одинцово

Кандидат экономических наук Ольга Гончарова 6 ноября встретится со слушателями в Одинцовском филиале МГИМО. Встреча начнется в 16:00 в аудитории №214, вход — по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бизнес-клуб МГИМО и клуб «Oeconomicus» организуют встречу с Ольгой Александровной Гончаровой в пятницу, 6 ноября. Она расскажет о развитии криптоиндустрии, взаимодействии бизнеса с государственными структурами, перспективах цифровых финансовых активов и профессиональном пути в сфере финансов и технологий. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Гончарова начала карьеру в Ernst & Young, затем занимала руководящие должности в ЮниКредит Банке, в том числе в европейских подразделениях. В 2014 году она перешла в Центральный банк Российской Федерации, где восемь лет занималась развитием цифровых направлений.

В январе 2022 года Гончарова стала директором Binance по связям с государственными органами в России и странах СНГ, Центральной Европе и Турции. Она участвовала в проектах на стыке традиционных финансов и криптоиндустрии. В частности, совместно с Национальным банком Казахстана работала над выпуском стейблкойна на блокчейне BNB Chain.

В октябре 2026 года Гончарову избрали президентом ассоциации «НЕКСУС». Она также основала сеть партнерских консалтинговых компаний RizzGo и возглавляет экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам ассоциации банков России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.