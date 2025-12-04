Ольга Ермакова получила памятную медаль в музее СВО Орехово-Зуево 3 декабря

сегодня в 19:59

Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова 3 декабря посетила музей участников специальной военной операции в Орехово-Зуеве, где ей вручили памятную медаль и знак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Ермакова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области, 3 декабря посетила музей участников специальной военной операции в Орехово-Зуеве. Экскурсию для нее провел Николай Осокин, отец Героя Российской Федерации Алексея Осокина и организатор музея.

Во время визита Ермаковой вручили памятную медаль «Герой Российской Федерации гвардии майор А.Н. Осокин» и знак «Гостомельский десант». Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что в тылу всегда оставались надежные люди, которые поддерживали солдат.

Фонд «Защитники Отечества» также передал членам ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа адаптивную одежду. Она отличается специальным кроем, застежками и материалами, чтобы мужчины, перенесшие ранения, могли комфортно пользоваться ею в повседневной жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.