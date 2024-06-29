Ольга Довыденко представила Московскую область на международной конференции

В Санкт-Петербурге прошла III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «За нами будущее», в которой приняли участие ученые из Жуковского. Одной из них стала начальник сектора отделения измерительной техники и метрологии института ФАУ «ЦАГИ», кандидат технических наук Ольга Довыденко.

Она приняла участие в конкурсе «Лучший молодой метролог Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Конкурс объединил 52 молодых ученых из семи стран. Довыденко представила на конкурс работу «Разработка и исследование эталонов единицы длины в области измерений координат центра масс и единицы момента инерции».

«Для исследования динамики полета спутников, ракет и других космических аппаратов необходимо знать положение их центра масс и момента инерции. Для этого разрабатываются специализированные измерительные стенды. Но все они нуждаются в эталонах момента инерции и координат центра масс, призванных обеспечить прослеживаемость, а значит, и достоверность измерений. Моя работа была посвящена этой проблеме: нам удалось создать такие эталоны и изучить их метрологические характеристики, оценить возможные погрешности», — сказала Довыденко.

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