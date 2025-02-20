Олег Жолобов отчитался перед бронничанами о проделанной работе в 2024 году

Депутат Московской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Жолобов рассказал о своей деятельности в городском округе Бронницы. На встрече с работниками культуры городского округа депутат-единоросс отчитался о своей депутатской работе за 2024 год, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В КДЦ «Бронницы» собрались сотрудники городской библиотеки, исторического музея, детской школы искусств, парка культуры и отдыха и самого культурно-досугового центра.

Олег Жолобов проинформировал собравшихся о ключевых законах, принятых на федеральном и региональном уровнях по инициативе депутатов-единороссов в поддержку участников СВО и их семей.

«По инициативе „Единой России“ за прошедший год было принято более 130 законов о защите прав участников СВО. Мы продолжаем помогать родственникам защитников Отечества и выделять материальную помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В Бронницах за прошедший год в общей сложности 40 броннинчан получили поддержку в размере 800 тысяч рублей», — прокомментировал депутат.

С началом спецоперации во многих городах России открылись филиалы благотворительной волонтёрской организации «Золотые руки ангела». Бронницы не стали исключением. Помещение добровольным помощникам в нашем городе также было бесплатно предоставлено Олегом Жолобовым.

В этом году в муниципалитете проходит капитальный ремонт детской школы искусств. Работы идут в рамках народной программы Единой России. Родители детей и педагоги не раз обращались к депутатам с просьбой привести в порядок здание школы, в которой занимаются 400 детей.

«Мы с депутатами фракции „Единая Россия“ городского совета и педагогами регулярно посещаем эту строительную площадку. Сдача объекта запланирована в третьем квартале этого года», — рассказал Олег Жолобов.

Также в рамках народной программы партии в Бронницах, благодаря вкладу Олега Жолобова, строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а в школе № 2 имени Героя Советского Союза Н. А. Тимофеева появилось устройство с функциями принтера, сканера и копировального аппарата, а также запасные картриджи, оригинальные чернила и другие расходники.

В 2024 году из депутатского фонда Олега Жолобова были выделены средства на закупку и установку оборудования для спортивного клуба на городском стадионе «Центральный».

«В клубе проводятся занятия по боксу, тайскому боксу, греко-римской борьбе, каратэ, легкой атлетике, которые посещают более 200 детей. Прежде работники стадиона и родители ребят обращались с просьбой о помощи в закупке кондиционеров и шлагбаума для въездной группы. Просьба была исполнена в кратчайшие сроки», — прокомментировал Жолобов.

В рамках Губернаторской программы «Формирования современной комфортной городской среды» в Бронницах в течение прошедшего года были благоустроены дворовые территории.

«Во дворе домов номер 92 и 96 по улице Московской на проезжей части, тротуарах и рядом с подъездами уложили новое покрытие, установили „лежачих полицейских“, — резюмировал Жолобов.

В конце выступления парламентарий подчеркнул, что помощь семьям мобилизованных и воплощение в жизнь запросов жителей по народной программе «Единой России» остаются приоритетными направлениями в работе депутата Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.