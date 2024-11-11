Олег Рожнов: контрактная служба – осознанный выбор настоящих мужчин

Контрактная служба – это осознанный выбор настоящих мужчин и вклад в укрепление обороноспособности Родины, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Мы постоянно поддерживаем связь с бойцами, с их семьями. Стараемся сделать так, чтобы наши герои на передовой ощущали поддержку тыла», - отметил депутат Мособлдумы.

По его словам, основная мотивация для военнослужащих по контракту – это желание защитить свою Родину и вернуться домой с победой.

Рожнов отметил, что преимущества контрактной службы – это не только патриотическая составляющая, но и финансовая и социальная поддержка государства.

Меры поддержки военнослужащих по контракту в Подмосковье постоянно расширяются. Для контрактников существует солидный социальный пакет, введены льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей, а также разработаны специальные программы, заключил зампред.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России. Она составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету можно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на официальном сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.