Олег Майами заявил, что прославился только благодаря своим бывшим

Российский певец и блогер Олег Кривиков (Майами) признался, что хочет найти себе спутницу, далекую от медийной жизни. Артист также иронично признал, что если бы он не состоял в отношениях с известными девушками, то его бы «сегодня не было», сообщает NEWS.ru .

Таким образом Майами прокомментировал мнение, что он добился успеха не своими силами. Блогер шутливо признался, что он «не талантливый совершенно», и прославился только благодаря именитым экс-возлюбленным.

«Конечно, если бы не мои бывшие — меня бы сегодня не было. Это все правда», — с иронией произнес Олег Майами.

Сейчас же, по словам Кривикова, он хочет связать свою жизнь с «обычной, немедийной» девушкой.